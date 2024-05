De l'art... à la tronçonneuse !

Lorsque Vincent Ratinaud s'équipe et qu'il démarre sa plus grosse tronçonneuse, ce n'est pas le bûcheron qui s'apprête à travailler, mais un artiste à la précision redoutable. Le geste aussi précis que délicat pour transformer le bois en sculpture avec cet outil étonnant. Chez lui, sur sa terrasse, le sculpteur dispose de trois tronçonneuses. De la plus lourde à la plus petite pour la finition. Sous sa pâte se dessinent les premières expressions du visage. Résultats : des centaines de réalisation inspirées surtout du monde animal. Comme cette carpe, dont il a essayé de capturer le mouvement ou ce chat domestique. Autant de pièces uniques et travaillées d'un seul tenant. Dans le parc de ce restaurant, Vincent a même répondu à une commande très spéciale. Abattre un cèdre malade et conserver la partie basse du tronc pour y tailler cette silhouette féminine jusqu'au bout des doigts. Grâce à un chalumeau, la technique du brûlage lui redonne petit à petit ses couleurs. Un univers qui prend naissance dans les forêts limousines et qu'il partage avec sa compagne. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre