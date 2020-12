De Laurent Gerra à Etienne Carbonnier, les humoristes rendent hommage à Jean-Pierre Pernaut

Alors que Jean-Pierre Pernaut présentera son dernier JT vendredi 18 décembre, des reportages, revenant sur l'histoire et les temps forts du 13H, sont diffusés tout au long de la semaine. À J-3 de ce départ, l'adage "tant de fois imité, jamais égalé" est de rigueur. Pour cause, imitateurs et humoristes ont essayé d'imiter la voix rauque et chaude du journaliste. On a pu rassembler un florilège dans nos images d'archives. Comme auprès des anciens, la voix de Jean-Pierre Pernaut fascine aussi la nouvelle génération. En effet, il connaît un franc succès sur les réseaux sociaux. Par exemple, Superflame réalise des tutos pour devenir Jean-Pierre. Derrière les caméras, "Stranger Jean-Pierre", nous rappelle quant à lui que JPP sera toujours irremplaçable : "Même les gamins qui grandissent, sans regarder trop les JT, savent qui est Jean-Pierre Pernaut".