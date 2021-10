De l'eau des Pyrénées en carton dans les trains

Dans les Pyrénées ariégeoises, les 172 habitants de Mérens-les-Vals ne s'attendaient pas à un tel succès. Cette usine locale, ouverte il y a à peine six mois, vient d'être choisie par la SNCF. Désormais, toutes les bouteilles distribuées dans les TGV seront fabriquées ici. L'entreprise a été sélectionnée pour son eau, puisée dans les montagnes, mais surtout pour son emballage : une bouteille en carton 100% recyclable. Elle est la seule dans l'Hexagone à produire ces bouteilles écologiques. Grâce à ce contrat, l'entreprise prévoit de recruter quinze nouveaux salariés, tous de la région. Jusqu'ici, 25 personnes y travaillent déjà, comme Jennifer. Pour elle, trouver un emploi dans le village était inespéré. Pour le maire et les habitants de Mérens-les-Vals, le développement de l'entreprise est une chance. "Ça permet de maintenir l'école, l'agence postale", "ça fait vivre la commune et la région", se réjouissent-ils. Jusqu'à présent, beaucoup faisaient les saisons dans les stations ou partaient vers Andorre.