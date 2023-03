De l'étable aux pistes, les deux vies d'Eric

Quelques mètres le séparent de ses bêtes. Ce vendredi matin, c'est dans 45 cm de neige qu'Eric Brunel commence sa journée. Alors, c'est bien au chaud qu'il retrouve son troupeau de vaches Aubrac. Parmi elles, deux nouveaux pensionnaires retiennent toute son attention. Il les voit grandir et assiste à chaque naissance. Eric ne s'imagine pas vivre sans ses vaches, 40 ans plus tard. "J'ai arrêté quelque temps par dispute familiale, et bien la nuit, quand personne ne voyait, je venais dans l'étable pleurer et caresser mes vaches", raconte-t-il. Sa plus grande fierté, c'est la reine de beauté du troupeau. Elle a tout ce qu'il faut pour affronter la rudesse de la Lozère, un pur produit de la région, rustique, et un poil rebelle. À la pause-déjeuner, c'est l'heure pour Eric d'attaquer sa seconde vie. Il quitte le béret lozérien pour sa tenue de moniteur. Direction la Baraque des Bouviers, à 1 500 mètres d'altitude, perdue en plein cœur du massif central. Ici, pas de foot en hiver. Pour se défouler en Lozère, il faut aimer la glisse. TF1 | Reportage L. Cloix, L. Garcia