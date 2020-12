De l'IVG au TGV, Valéry Giscard d'Estaing, un président réformiste

Le changement pour Valéry Giscard d'Estaing, c'est d'abord un signal envoyé à la jeunesse. Sa toute première réforme, c'était la majorité et le droit de vote à 18 ans. C'est aussi le premier président à créer un secrétariat d'Etat à la condition féminine attribué à Françoise Giroud. Giscard d'Estaing a confié à Simone Veil l'une des réformes les plus emblématiques du septennat, la légalisation de l'IVG. Le divorce par consentement mutuel a également fait son apparition. Après le premier choc pétrolier, Valéry Giscard d'Estaing multiplie la construction de centrales nucléaires, au nom de l'indépendance énergétique du pays. Il accélère également le grand projet du TGV. À l'origine des premières journées du patrimoine, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui fit de l'ancienne gare parisienne d'Orsay, un musée. Son bilan aura marqué les questions sociales et sociétales, car malgré ses efforts en pleine crise économique, c'est sous son septennat que le pays connaîtra sa première hausse importante du chômage. Puis, il y aussi l'engagement européen.