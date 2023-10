De Mâcon à Marseille : le défi fou à mobylette

Peut-être allez-vous les trouver un peu fous. Il s'agit d'une belle bande de copains. Pas certain qu'ils arrivent à Marseille samedi. Au départ mercredi matin, familles et amis y mettaient quelques doutes. Mais c'est la tête sur les épaules qu’ils préparent cette escapade depuis trois ans. Les bécanes ont donc ronronné. Première étape : Mâcon jusqu'à la vallée du Rhône. Ce sont 200 bornes à faire sur la journée, sans se perdre si possible. Encore faut-il pouvoir redémarrer les engins. À peine à 30 km/h, ils partent à l'assaut de la cité phocéenne. Une sacrée aventure pour ces copains de collège, aussi turbulents que la mécanique de leur mobylette. Sur leur passage, ils attirent forcément l'attention. Pour la pause-déjeuner, ils étaient les stars du resto. Se rappeler de ces souvenirs d'ado, c'est le challenge de cette bande d'amis, avec son lot de galères, mais impensable de faire autrement. Il leur reste encore 300 kilomètres à parcourir avant de voir la bonne mer, et rien ne freinera nos huit compères. Copains pour le pire, mais surtout pour le rire. TF1 | Reportage O. Couchard, A. Cerrone, C. Bruère