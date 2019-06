De moins en moins d'écoles dans l'Hexagone

Entre 2014 et 2018, 2 000 écoles ont été fermées dans le pays. Au total, il existe 50 000 écoles dans l'Hexagone dont un tiers se situe en milieu rural. Malgré les fermetures d'établissements scolaires, le nombre d'élèves reste plutôt stable. Ils comptent 6,8 millions en 2018 contre 6,7 millions il y a dix ans. Comment expliquer ce paradoxe ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.