De nombreuses chansons détournées à la sauce "confinement"

Confinés chez eux, certains artistes en profitent pour parodier des chansons sur les réseaux sociaux. En effet, les contraintes du confinement sont pour eux une nouvelle source d'inspiration. Les clips, tournés avec les moyens du bord, connaissent un grand succès et tous les styles musicaux y passent. Plusieurs personnalités se sont prêtées au jeu pour égayer le quotidien des confinés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.