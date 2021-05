De nombreuses traditions autour de l’Ascension en Corse

Avant les cérémonies du jour, dans le village d'Afa (Corse-du-Sud), Séraphin Lucciani coupe l'herbe de l'Ascension. D'après les Corses, celle-ci aurait une action protectrice et se ramasse selon un rite immuable, transmis par les anciens. Superstition ou ferveur ? "Ces herbes-là ne poussent pas n'importe où. On les trouve dans des endroits rocailleux, sinon dans des vieux murs en pierre", lance Séraphin. Sur les contreforts du Mont Gozzi, il en ramasse aussi pour tous ses amis et sa famille. De retour à la maison, Baptistine, son épouse, confectionne les bouquets d'herbes. Quant à Séraphin, il prend la direction du poulailler. La ponte en cette journée honore une seconde coutume : l'œuf magique protecteur. Celui-ci ne pourrit jamais. D'après la tradition, l'œuf séché de l'année dernière sera jeté sur le toit. Il protégera l'habitation de la foudre et de l'incendie. Les bouquets d'herbes de l'Ascension, eux, seront placés vers le bas et fleuriront pour épargner la famille de la maladie.