De nombreux lots de glace rappelés à cause d’un produit cancérogène

Au rayon glace, attention avant d'acheter de quoi vous rafraichir. La Répression des fraudes vient de demander le rappel de 90 références potentiellement dangereuses pour la santé. Les glaces concernées contiennent de l'oxyde d'éthylène, un pesticide cancérogène interdit en Europe. Ce produit toxique n'a pas été seulement retrouvé dans un sorbet, il y en a aussi dans certains gâteau, fromage, pain, thé ou café. Au total, on compte 7 000 références concernées, et ce, depuis plusieurs mois. Pour s'y retrouver, le site "Rappel conso" du gouvernement regroupe tous les produits. Sur un certain nombre d'exemplaires, on peut retrouver des numéros de lot bien précis. Une information que le consommateur devra chercher sur le packaging. Depuis le début de l'alerte, aucun cas d'intoxication aigüe n'a été signalée aux autorités françaises. Toutefois, le principe de précaution veut que les produits soient retirés. Les grandes surfaces ont d'ailleurs l'obligation d'enlever ces produits des rayons. Si vous en avez chez vous, vous pouvez les rapporter là où vous les avez acheté et demander un remboursement.