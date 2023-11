De nouveaux antivols dans les supermarchés

Voici l'un des articles les plus volés dans ce supermarché, des recharges pour brosses à dents électriques. Si un produit est ciblé, ce directeur de magasin cherche une solution : des boîtes verrouillées pour les lames de rasoirs ou des dispositifs dissimulés pour les foies gras. Les antivols sont plus nombreux et de plus en plus visibles, notamment au rayon alcool. De nouveaux besoins qui font le succès de cette entreprise du Berry. À Châteauroux (Indre), Jacky Thoonsen est le spécialiste des antivols. Pour les bouteilles, voici son nouveau bouchon. Ce sont 50 références, deux millions de pièces en stock, destinées aux enseignes de la grande distribution dans l'Hexagone et à l'étranger. Chaque antivol est conçu sur place, testé et adapté aux besoins des magasins. Pour les enseignes de bricolage par exemple, il développe ce boîtier électronique. Il va signaler tout passage en force à une caisse fermée. L'innovation, c'est la clé pour gagner de nouveaux marchés. Dans l'alimentaire ou même le textile. L'entreprise développe également l'aménagement des magasins ou la sécurisation des caisses, un secteur lui aussi porteur. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély