De nouveaux cas de coronavirus à Hong Kong et au Japon

À Hong Kong, plus d'une centaine de personnes ont été évacuées d'une tour d'habitation de 35 étages lundi soir. Deux cas de coronavirus ont été en effet découverts dans l'immeuble. Les autorités se préparent également à évacuer toute la résidence par mesure de précaution. Au Japon, cinq personnes ont été contaminées à bord du paquebot "Diamond Princess". Tous les passagers ont été immédiatement mis en quarantaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.