De nouveaux sinistrés évacués dans le Pas-de-Calais

Ce sont des évacuations particulièrement délicates. La santé de ce retraité est fragile, et il faut le transporter le plus précautionnieusement possible avec son épouse, pour le mettre en sécurité. À Arques (Pas-de-Calais), l'eau monte très haut à certains endroits, et rend les secours encore plus difficiles. "La difficulté, c'est de pouvoir mettre les bateaux à l'eau, sans endommager le matériel", rapporte un secouriste. C'est pour cette raison que la Sécurité civile a été mobilisée dès mardi soir. En effet, 40 militaires sont arrivés en pleine nuit avec du matériel de sauvetage et de pompage. Le but, soulager les pompiers et la population, éreintée par cette énième crue. L'eau n'a pas cessé de monter depuis huit heures ce mercredi matin et jusqu'à ce midi. La Sécurité civile a multiplié les opérations en évacuant des familles, des animaux, des enfants, et en leur apportant un peu de réconfort. L'eau continue encore de monter et les méga-pompes de la Sécurité civile seront actionnées dans les heures qui viennent. TF1 | Reportage M. Fiat, P. Humez