De nouvelles attestations numériques pour le déplacement

Pour sortir de chez vous, vous pouvez disposer d'une nouvelle attestation numérique. Le mode d'emploi est simple : sur votre ordinateur ou smartphone, il suffit d'aller sur le site du ministère de l'Intérieur et de répondre aux mêmes questions que sur l'attestation papier. Après avoir coché le motif de déplacement, il ne vous reste plus qu'à cliquer la date et l'heure pour générer votre QR Code qui sera contrôlé par les policiers.