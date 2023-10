De nouvelles infractions contrôlées par les radars

Ils sont à la pointe de la technologie et ne laissent rien passer : les radars tourelles. Au total, quinze infractions au code de la route pourraient être détectées par ce type de radar, comme le téléphone au volant ou le port de la ceinture de sécurité. Ce n’est pas tout. Il pourrait aussi calculer si les distances de sécurité sont respectées. Pour le moment, aucun radar dans l'Hexagone n’est capable de contrôler ce type d’infraction. Comment les mettre en place ? Nos voisins anglais ont lancé une expérimentation pendant plusieurs mois, avec un radar qui photographie l’intérieur de votre habitacle, en mêlant vidéosurveillance et intelligence artificielle. Plus de 4 000 infractions ont déjà été recensées en Angleterre. Les automobilistes français rencontrés ce jeudi matin n’auront plus le droit à l’erreur. Si ce type de radar est installé, il pourrait aussi contrôler le port du casque pour les deux roues, ou si vous grillez un stop ou un feu rouge. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia