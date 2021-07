De nouvelles mesures face à la flambée des cas de Covid dans les Pyrénées-Orientales

A partir de samedi, la plage sera le seul espace de liberté. En effet, le masque sera obligatoire partout dans les espaces publics extérieurs dans les Pyrénées-Orientales sauf dans les grands espaces naturels comme les parcs ainsi que la plage. "Ça me paraît être une mesure raisonnable et importante", explique une passante. Cette nouvelle mesure vient d'être prise ce vendredi par la préfecture, car dans le département, l'épidémie repart à la hausse, plus de 400% de contaminations en une semaine. Cependant, tous les vacanciers ne sont pas prêts à jouer le jeu alors qu'ils sont venus ici pour se détendre. "Même si le masque est obligatoire, je ne le mettrai pas", affirme l'un d'entre eux. Certains gérants sont soulagés. Ils échappent à la mesure mise en place en Corse : fermeture des bars et des restaurants à 23 heures. Autre mesure mise en place : interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique. D'autres dispositions pourront être prises en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et de la tension hospitalière.