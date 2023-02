De plus en plus de faux billets

C'est une crainte quotidienne pour la plupart des commerçants. Ce mardi matin encore, cette boulangère a failli être victime d'un faussaire. Pour le profane, ils sont indétectables ou presque. Le craquant du papier est similaire et même les impressions en reliefs. Des faux billets plus vrais que nature. L'année dernière, 376 000 fausses coupures ont été retirées de la circulation, soit une hausse de près de 8,4% en un an. C'est le reflet de la reprise économique post-Covid. À lui seul, l'Hexagone représente un tiers des faux billets qui circulent en Europe. La raison est que notre pays est touristique, c'est une plaque tournante de la monnaie et il est proche de l'Italie, premier producteur d'argent factice en Europe. Alors, comment repérer ces faux billets ? Sur deux billets superposés, il y a d'abord ces dessins en filigrane, mais aussi ces bandes holographiques et enfin la signature de l'ancien président de la Banque centrale européenne, remplacé par un nom fantaisiste, ici, en haut. TF1 | Reportage H. Dreyfus, R. Maillochon