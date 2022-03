De plus en plus de radars embarqués sur nos routes

En plus des radars fixes, les automobilistes de Bourgogne-Franche-Comté peuvent être flashés par ces radars embarqués. Ici, en Saône-et-Loire, quatre voitures sillonnent les routes pour traquer les excès de vitesse. Des modèles grand public banalisés, difficiles à repérer. Ces voitures radars conduites par une entreprise privé roulent sur toutes les routes du département jusqu'à 5h30 par jour. Ces automobilistes craignent des abus : "Je pense que c'est de l'arnaque et qu'on se fait bien avoir", "Je ne suis pas tellement contre qu'on contrôle la vitesse, c'est que la motivation du contrôle et les dérives qui peuvent y avoir en fait". Pour certains, cette mesure n'améliorera pas la sécurité routière. Selon cet automobiliste, "il n'y a pas besoin de ce genre de véhicule si tout le monde fait attention". La préfecture de Saône-et-Loire explique que cela dégagera du temps pour les forces de l'ordre. Une décision prise sans concertation pour le président du département, où les transports en commun sont rares et la voiture indispensable. TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin