De plus en plus pris pour cibles, les policiers manifestent

Face aux violences dont ils sont victimes, les policiers ont manifesté une nouvelle fois leur colère et leur ras-le-bol aux quatre coins du pays. A Montpellier, les tirs de mortiers contre leurs collègues de Champigny-sur-Marne samedi soir sont dans tous les esprits. A savoir que les syndicats de police doivent être reçus par le ministre de l'Intérieur mardi puis par le président de la République jeudi. L'opposition, elle, appelle à la fermeté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.