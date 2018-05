De plus en plus de communes fusionnent

Le phénomène de la fusion des communes prend de l'ampleur. Depuis le début de l'année 2018, 2 000 d'entre elles se sont mariées. Certaines fusions ont entraîné un changement de département comme c'est le cas des villages d'Archiac et de Saint-Palais-du-Né respectivement en Charente-Maritime et en Charente. La nouvelle commune s'appellera Archiac-sur-le-Né et sa mairie sera basée à Archiac. Néanmoins, ce regroupement, qui aura lieu en 2019, divise l'opinion des deux villages concernés. Pour leurs maires, il est nécessaire pour préserver la proximité entre les habitants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.