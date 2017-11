De plus en plus de retraités s'installent à l'étranger

De plus en plus de retraités choisissent de s'expatrier. Un phénomène qui risque d'être amplifié par la hausse prochaine de la CSG. Parmi leurs destinations préférées, on retrouve le Portugal et le Maroc. Ce dernier compte environ 50 000 retraités français. Pour cause : du soleil, une vie moins chère et moins d'impôts à payer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.