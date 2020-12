De Rome à Paris, un Noël masqué

Pas d'apparition publique pour le pape François à midi. Pour la première fois, la bénédiction Urbi et Orbi est prononcée à l'intérieur, devant des caméras. "Nous avons plus que besoin de fraternité", a-t-il déclaré. Quelques heures plus tôt, dans la basilique Saint-Pierre, la traditionnelle messe de minuit commence à 19h30 pour respecter le couvre-feu en vigueur dans toute l'Italie. Chaque année, des milliers de pèlerins convergent vers Rome mais pas en 2020 avec le coronavirus. Ils ne peuvent pas non plus se rendre à Bethléem, le lieu de naissance de Jésus. Le patriarche latin de Jérusalem célèbre une messe en petit comité, devant des fidèles au visage couvert. À travers la planète, le masque s'invite dans les messes et jusque dans les crèches. C'est le cas au Mexique où le pays a commencé jeudi sa campagne de vaccination contre la Covid-19. Dans Notre-Dame de Paris, un concert a eu lieu pour célébrer Noël. C'est comme une renaissance pour la cathédrale.