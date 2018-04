Début de la saison de tonte des moutons dans le village de Le Bastit

Dans la famille Leygonie, on est tondeur de père en fils. Ils ont même remporté le championnat de France de tonte en 2016 avec leurs techniques qui facilitent à la fois la tonte et la rendent plus rapide. La tonte est également un sport de haut niveau dont la moyenne est d'une à deux minutes par mouton. Le prochain championnat de France des tondeurs aura lieu les 10 et 11 août prochains dans le Lot. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.