De surprises en surprises dans les Vosges

Toute l’année, Mathieu Dischinger guide des marcheurs de l’Islande à la Mongolie. Mais dès que la neige tombe, c’est à une demi-heure de chez lui qu’il s’évade comme s’il était dans le Grand Nord. Nous marchons au-dessus du Lac Blanc, un de ces nombreux lacs d’origine glaciaire qui parsème le massif des Vosges. Nous ne sommes qu’à 1 200 mètres d’altitude mais avec des températures polaires de moins huit degrés, la nature vosgienne offre des décors exceptionnels. En hiver, la route des crêtes vosgiennes est en grande partie fermée. Certains espaces ne sont plus accessibles qu’en raquettes ou en ski de fond. Il faut ainsi une heure d’efforts pour rejoindre l’auberge du gazon du Faing, totalement perdu en pleine nature. C’est une ancienne ferme centenaire devenue une auberge incontournable. L’histoire continue grâce à Pierre et Tania. Ils ont moins de 30 ans, mais ils n’ont pas hésité à reprendre cet endroit il y a un an. "Les gens sont agréables et l’ambiance est bonne", confie Tania. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly