De surprises en surprises sur les pentes de l'Izoard

Il y a des ciels d’hiver de caractère, tout comme des coins de montagne. Du caractère, il en faut pour vivre dans la vallée de Cervières (Hautes-Alpes). Même si au petit matin, Myrtille et Gentiane, deux jeunes agricultrices, n’ont pas le temps de le contredire, car dans l’étable, il y a du travail. La passion pour l’élevage était une évidence pour les deux sœurs qui ont repris l’exploitation familiale. Il y a aussi le travail physique et la rudesse du climat. Mais cette terre a su conserver ses agriculteurs. Au pied du Col d’Izoard, la vallée de Cervières n’aura pas cédé à l’appel des stations de ski. Et pour s’immerger davantage dans son authenticité, on part un peu plus loin, là où la route s’arrête. Cette fameuse route, fermée en hiver, devient un sentier. Au milieu des pins, il faut deux heures de randonnée pour gripper les 500 mètres de dénivelés. Et à presque 2 300 mètres d’altitudes, le Refuge Napoléon de l’Izoard trône depuis plus de 150 ans. TF1 | Reportage L. Huré, F. Miara