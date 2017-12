De la volaille pour les repas de Noël

La volaille est le plat le plus apprécié à la veille de Noël. L'équipe de TF1 est partie à la rencontre des éleveurs de volailles de la commune de Rennes. Un reportage qui aide mieux à comprendre pourquoi les volailles issues d'une production fermière ont meilleur goût que celles provenant des industries. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.