Deauville : des maîtres d'hôtel en quête du prix du "Meilleur ouvrier de France"

A Deauville, onze maîtres d'hôtel passent le concours du "Meilleur ouvrier de France". Plusieurs épreuves attendent ces participants qui vont œuvrer sous l'œil expert des membres du jury. Gagner ce concours fera connaître la profession, mais lui conférera également un statut plus prestigieux.