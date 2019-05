Débarquement de Normandie : derniers préparatifs avant le jour J

Le 6 juin 2019, TF1 diffusera un JT de 13 heures spécial à Sainte-Mère-Eglise pour suivre en direct les cérémonies du 75ème anniversaire du débarquement de Normandie. A J-6 de cet événement historique, place aux derniers préparatifs à Colleville-sur-Mer, à Courseulles-sur-Mer et à Arromanches-les-Bains. Au vu des millions de visiteurs attendus pour l'occasion, le calme de la région devrait bientôt être remplacé par l'effervescence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.