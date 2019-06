Débarquement de Normandie : les enfants visitent des lieux de mémoire

Des dizaines et des dizaines de communes normandes sont devenues des lieux de mémoire après le débarquement de Normandie. Les musées dédiés à cet événement rappellent le courage de ceux qui ont débarqué, ainsi que le calvaire de la population civile. Les enfants ont été nombreux à visiter ces endroits historiques à l'approche des commémorations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.