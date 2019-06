Débarquement de Normandie : quel était le rôle des femmes pendant la guerre ?

De belles histoires d'amour malgré la guerre. C'est ce que nous laisse transparaître le récit des femmes qui ont joué un rôle majeur dans le Débarquement de Normandie. On en parle très peu en effet, mais ce 6 juin 2019, des passionnées ont tenu à reconstituer le passé. Elles se sont réunies au camp Géronimo, à Sainte-Mère-Église, à l'occasion des 75 ans de cette vaste opération militaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.