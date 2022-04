Débat Emmanuel Macron-Marine Le Pen : qu'en avez-vous pensé ?

Un meilleur débat qu'en 2017, c'est le sentiment commun des Messins que nous avons rencontré ce jeudi matin, et qui étaient devant leur télé mercredi soir. Pour le reste, les avis diffèrent. Pour certains, c'est le président sortant qui a convaincu grâce à ses cinq ans d'expérience. "Emmanuel Macron, je pense qu'il a gagné le débat. Effectivement, parce qu'il avait des choix un peu plus simples et plus construits sur certaines réponses" ; "Entre la guerre en Ukraine, le Covid et toutes ces manifestations, ce n'est pas le moment de changer de président", lancent-ils. Pour certains, le débat a encore permis de montrer que Marine Le Pen avait des arguments à défendre. "Madame Le Pen, ce qu'elle dit, on n'a jamais essayé donc je ne sais pas ce qu'il vaut". José a voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Le débat n'a pas changé son opinion sur les candidats encore en lice : "Hier soir, j'ai trouvé Macron quand même assez agressif, et il y a eu des coups bas. Je n'ai pas aimé", lance-t-il. Quant à ce père de famille, il a le sentiment d'avoir été oublié hier soir. "Malheureusement, ils n'ont pas parlé énormément des classes moyennes. Ils parlaient justement des impôts et des taxes d'habitation. Nous, on la paye toujours", selon lui. Pour Marie-Thérèse et Alain, des sujets ont aussi été oubliés, comme la culture. Mais pour eux et la majorité des électeurs croisés à Metz, le débat ne changera pas leur choix de vote dimanche prochain. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse