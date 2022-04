Débat Macron-Le Pen : les ultimes préparatifs

On est dans les tout derniers préparatifs avec les réglages sons, et les réglages lumières. Durant ce débat, les présentateurs, Gilles Bouleau et Léa Salamé, seront positionnés face à eux. Pour les deux tables des candidats, Emmanuel Macron sera à gauche et Marine Le Pen à droite avec 2,50 mètres de distance. Au milieu des deux se placera cet outil indispensable, le chronomètre qui décomptera le temps de parole des candidats. Les entourages des candidats ne sont pas encore sur place, mais ils arriveront un peu plus tard vers l'après-midi. En revanche, les conseillers des deux candidats sont venus ce mardi pour repérer le plateau et les lieux. Il est à savoir que ce mercredi soir, une égalité stricte de temps de parole pour les deux candidats sera impératif. Le débat durera 2h30 avec huit thématiques. La première d’entre elles, ce sera le pouvoir d’achat. Les deux candidats arriveront aux alentours de 19h45. Rendez-vous donc à 21h ! Duplex M. CHANTRAIT