Débat sur les retraites à Rodez : qu'attendent les Aveyronnais ?

Ce 3 octobre 2019, Emmanuel Macron animera à Rodez un débat consacré aux retraites. Dans la salle des fêtes du centre de la ville, le chef de l'État lancera une grande consultation où chacun pourra échanger librement sur cette réforme. Il est à noter que dans le département, un Aveyronnais sur trois a plus de 60 ans. Alors que les attentes sur la retraite sont multiples, Emmanuel Macron devrait savoir écouter pour tenter de convaincre son public.