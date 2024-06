Déblaiement de la route : les habitants s'activent

Depuis samedi, Damien Ruggeri ne quitte plus sa machine. Tous les espoirs du village reposent sur cet agent municipal, il s'active pour déblayer un chemin vers un autre hameau coupé du monde. Dans le village de Damien, les habitants et les touristes, comme ces Espagnols, viennent aux nouvelles. Leur véhicule est toujours bloqué à La Bérarde (Isère), ce hameau enseveli par la coulée de boue de vendredi. Quand est-ce que leur village va être raccordé au reste du monde ? Les travaux ont commencé ce dimanche matin. En attendant le retour des routes, les habitants s'organisent. Aline Lacaille a créé un groupe d'échange avec les habitants de Venosc. La question de la nourriture est toujours au centre des préoccupations, elle a pensé à utiliser la nourriture de son hôtel-restaurant en plus de son épicerie. Un premier circuit a déjà été réalisé hier en direction des Deux Alpes, les habitants n'ont plus qu'à prendre leur mal en patience avant de retrouver leur pleine liberté. TF1 | Reportage E. Regaud, S. Thizy