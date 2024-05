Débroussaillage, qui doit faire quoi ? Le 13H à vos côtés

Éric habite une maison en lotissement avec un terrain voisin communal. Dans le cadre de l’OLD, il doit sécuriser 50 mètres autour de chez lui. Après un mail envoyé à la mairie, celle-ci l’invite à nettoyer lui-même cette parcelle. Ne devrait-il pas être à la commune d’entretenir les terrains communaux ? L’OLD ou l’Obligation légale de débroussaillage a pour but principal de diminuer l’intensité des incendies. Dans 43 départements, cette opération est obligatoire. Le débroussaillage doit être réalisé sur une profondeur de 50 mètres autour de la maison. Si une partie de ce périmètre appartient à un voisin, on lui demande la permission de pénétrer son terrain pour effectuer les travaux. Si le terrain est à la commune, et qu’il est à bâtir ou bâti, c’est à la mairie de débroussailler. Si la zone est naturelle, c’est au propriétaire de la maison de le faire. Quand c’est obligatoire, si l’on ne débroussaille pas, on risque des sanctions très lourdes. Cela commence par une mise en demeure, avec une astreinte jusqu’à 100 euros par jour de retard. Si la personne ne s’exécute pas, c’est une amende administrative de 50 euros par mètre carré non débroussaillé, avec une amende pénale de 1 500 euros. T. Coiffier