Début de confinement : les rues de Marseille presque désertes

Le confinement a débuté ce mardi à midi. A Marseille, l'ambiance a changé au Vieux-Port. Les quelques personnes qui animaient encore les rues étaient sur le chemin du retour après avoir fait leurs courses ou s'être rendues à la pharmacie. Dès cet après-midi, les habitants ne peuvent plus se déplacer sans une autorisation dérogatoire de sortie. Une centaine de policiers sont mobilisés dans la ville pour contrôler ces dispositions.