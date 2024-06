Début de règlements de compte dans la majorité

Cette campagne difficile, l'ancien Premier ministre s'en serait bien passée. Il était opposé à la dissolution. Alors, contre Emmanuel Macron, il ne mâche plus ses mots. En jouant ses propres cartes, Édouard Philippe crispe ses alliés de la majorité, à commencer par le MoDem de François Bayrou. "Je suis gênée et choquée de voir qu'Édouard Philippe, aujourd'hui, renie ce qu'il a fait avec nous", déclare Aude Luquet, candidate (MoDem) aux élections législatives. Loyale donc, mais comme elle, beaucoup choisissent quand même de ne pas trop mettre en avant Emmanuel Macron. Ce vendredi matin, le ministre de la Justice est interpellé sur les phrases passées du président, jugées arrogantes. Dans ce contexte, le Premier ministre préfère faire campagne sur son nom propre et rester loin des polémiques. Sur les propos d'Édouard Philippe, il botte en touche. "Moi, je n'ai jamais été dans le commentaire. Je ne veux pas être dans le commentaire du commentaire", lance Gabriel Attal. C'est pour lui, le meilleur moyen de ne fâcher personne. TF1 | Reportage B. Augey, P. Larrouturou, L. Arrouche