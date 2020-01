Début des épreuves du nouveau bac : tous les élèves du lycée Fénelon ont pu passer l'examen

Les épreuves du nouveau bac sont loin de faire l'unanimité. La quasi-totalité des syndicats de professeurs a appelé à les boycotter en refusant de les surveiller. Selon eux, celles-ci n'ont pas bien été préparées. Au lycée général Fénelon (Lille), le proviseur a été contraint de revoir son dispositif face aux risques de perturbations. Seuls trois professeurs sur 19 ont refusé de surveiller les épreuves. Et tous les élèves ont pu passer l'examen. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.