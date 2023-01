Début d’une semaine glaciale

C'est un matin qui pique les joues et le bout des doigts. Le froid est vif, les bords de Loire givrés. Michel s'est abrité du vent à l'arrière de son camion en attendant que le poisson morde. D'habitude, il pêche à l'étang de Saint-Julien-de-Concelles (Loire-Atlantique). Mais celui-ci est partiellement gelé. Seuls les promeneurs bien couverts en profitent ce lundi matin. "Superbe, il n'y a personne. C'est beau, c'est blanc. Il n'y a pas mieux" ; "Mon sport, c'est la marche tous les matins et tous les jours du 1er janvier au 31 décembre", témoignent deux d'entre eux. Quant à Fabrice Poilane, il ne porte pas de gants. Il en a l'habitude. Ce paysagiste achève la terrasse d'un nouveau restaurant. L'homme est heureux tout de même d'être un peu à couvert. "Il faut être habitué à ces conditions climatiques. Ce qui nous fait le plus peur, c'est l'eau", affirme-t-il. Les températures en dessous des normales de saison devraient perdurer jusqu'à au moins mercredi. TF1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec