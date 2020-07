Déception à Lille suite à l'annulation de la Grande Braderie

C'est la deuxième fois en quatre ans que la Grande Braderie de Lille est annulée. Cette année, le contexte sanitaire aura eu raison de ce plus grand vide-grenier d'Europe. Selon les autorités, accueillir plus de 2,5 millions de bradeux dans la capitale des Flandres serait trop risqué. Les commerçants comptaient pourtant sur l'événement pour se remettre du confinement. Quoi qu'il en soit, pour beaucoup de Lillois, la décision est réfléchie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.