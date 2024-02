Décès d'Alexeï Navalny : les zones d'ombre

Dans cette prison de l'extrême nord russe, Alexeï Navalny s'est senti mal lors d'une promenade et a presque immédiatement perdu connaissance. Voilà mot pour mot la version officielle sur la mort de l'opposant politique à Vladimir poutine. Une version aujourd'hui contestée ? Oui, par une grande partie de la communauté internationale. Mais en Russie, ce discours est repris par tous les médias officiels. Depuis trois jours, dans le pays, la moindre remise en cause du discours officiel est la garantie d'être interpellé. L'enquête sur la mort de Navalny est-elle donc impossible ? Samedi soir, sa mère voulait récupérer le corps de son fils, indispensable pour obtenir des réponses. Les autorités russes avaient assuré qu'il se trouvait dans cette morgue, mais aujourd'hui encore, il reste introuvable. Des doutes d'autant plus fort qu'Alexeï Navalny a toujours été une cible à faire taire. Quelle est la réaction de Vladimir Poutine ? Il n'a fait aucun commentaire depuis vendredi. Il est pourtant apparu plusieurs fois à la télévision depuis la mort de son ex-ennemi politique numéro un. TF1 | Reportage I. Bornacin, J. Garro, G. Parrot