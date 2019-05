Décès de Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello : une cérémonie intime pour le cercle militaire et les proches

Les dépouilles de Cédric de Pierrepont et d'Alain Bertoncello sont arrivées au pays dans la soirée du 12 mai 2019. Placés sous le signe du recueillement, les honneurs militaires seront rendus à ces soldats ce 13 mai 2019 dans la cour d'honneur des Invalides. Présidée par le chef d'État-major de la marine française, la cérémonie se fera en présence des compagnes des deux héros, de leurs proches et de certains membres du commando Hubert. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.