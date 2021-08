Décès de Charlie Watts : l'hommage des fans à Marseille

Les Rolling Stones à Marseille, c'est une histoire d'amour qui a duré jusqu'au bout. Le groupe tombe sous le charme de la cité phocéenne à la fin des années 60 et se produit à plusieurs reprises au Vélodrome. Des concerts inoubliables pour les Marseillais. "On était ravis qu'ils viennent sur Marseille" ; "C'est grandiose, spectaculaire et incroyable", disent des fans. Ce mercredi matin au Vélodrome, l'ambiance était plus nostalgique que d'ordinaire. "C'est beaucoup d'émotion" ; "L'émotion forcément. On est fan depuis qu'on les a entendus la première fois", racontent certains. Ici, tous se rappellent de Charlie Watts, réservé, mais attachant. "Il était discret. Moi, je l'aimais beaucoup. On sentait qu'il avait plein de sensibilité quand il disait merci à son public", confie une dame. Et certains se souviennent jusqu'à ses moindres gestes. Entre deux souvenirs, les paroles mythiques reviennent facilement ou presque. Un hommage à leur idole tout en musique.