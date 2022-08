Décès de Christophe Izard, Casimir orphelin

L'air s'est installé dans les têtes de plusieurs générations. "On a grandi avec un peu, c'est normal", confie un passant. "Ça nous évoque la peluche orange. Ça a bercé mes parents", rapporte une passante. La peluche orange, c'est Casimir qui se retrouve orphelin. Son créateur, Christophe Izard en avait fait le personnage principal de son émission de 1974 à 1982, sur l'ORTF puis TF1. "Je me rappelle du gloubi-boulga. Je me rappelle de Léonard le renard, j'adorai", raconte une habitante. C'est une sorte de soupe dont il nous avait confié la recette. "De la confiture de fraises, des bananes écrasées, du chocolat râpé et ça se gâte un peu quand on rajoute la saucisse crue, mais tiède et la moutarde", décrit Casimir. Christophe Izard c'était aussi les visiteurs du mercredi en 1975 et ses deux extraterrestres, Brok et Chnok. Dix ans après, il produit le village dans les nuages et ses 650 épisodes. Il aura accompagné toujours avec humour et poésie, les plus petits. TF1 | Reportage L. Adda, M. Stiti