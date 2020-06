Décès de George Floyd : la colère ne retombe pas

Malgré le couvre-feu décrété dans plusieurs villes américaines, les manifestation pour dénoncer le décès de George Floyd n'ont pas cessé. A Washington, une centaine de manifestants ont même attaqué la Maison Blanche avec des pavés et des cocktails Molotov. Des milliers de policiers ont été appelés en renfort dans tout le pays. Si au total 140 villes ont vécu ces violences, à Oklahoma City, les militaires ont posé un genou à terre pour calmer les tensions. Quid de la position de Donald Trump ?