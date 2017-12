Décès de Jean d'Ormesson : les hommages politiques sur Twitter

Un grand homme s'en est allé. Ce matin, les hommages politiques à Jean d'Ormesson se sont rapidement multipliés sur Twitter. Emmanuel Macron a salué un "prince des lettres". De François Fillon à Julien Doré en passant par François Hollande et beaucoup d'autres, tous le voyaient comme un passionné qui croquait la vie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.