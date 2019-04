Décès de Jean-Pierre Marielle : réactions émouvantes des Parisiens

Dans le 17ème arrondissement de Paris, rue Gustave Flaubert, tous se souviennent de Jean-Pierre Marielle, une figure emblématique d'une génération d'acteurs mythiques. Une Parisienne dit que c'était une voix, un charme, une prestance et un acteur incomparable. Un autre le qualifie d'acteur au jeu "too much", une spécificité qui participait à son côté extraordinaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.