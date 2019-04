Décès de Jean-Pierre Marielle : retour sur la réponse touchante de l'acteur lors d'une interview

Jean-Pierre Marielle est décédé le 24 avril 2019 à l'âge de 87 ans. Dans ses rôles, le cinéaste s'est toujours fait passer pour un séducteur. Interviewé pour les journaux de TF1 en 2013, le défunt a eu une réponse touchante : "Non, je n'ai jamais été un séducteur, ni grand, ni petit, ni moyen", a affirmé l'acteur. "Je suis un cabotin, je suis un acteur, je joue la comédie, c'est mon boulot", a-t-il ajouté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.