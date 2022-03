Décès de Jean-Pierre Pernaut : Il était avant tout un journaliste

Pendant toutes ces années, Jean-Pierre Pernaut a su créer un lien avec les régions. Il avait clairement identifié qui était son public. Qui regardait le journal à 13 heures ? C'étaient les personnes qui rentraient manger chez eux. Donc, c'était les retraités, les mères au foyer et les gens qui travaillaient dans des petites communes ou dans des campagnes. Parce que eux, ils avaient le temps de rentrer manger chez eux, ce qui n'était pas le cas des Parisiens. Donc, il a tout de suite identifier son public, et il a réussi à donner cette direction. Il a trouvé la bonne formule et trouvé ce qu'il fallait faire. Comme c'était avant tout un journaliste, il avait un flair pour sentir l'actualité et de temps en temps, il nous disait : "ça, il faut en parler." C. CHAPEL