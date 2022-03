Décès de Jean-Pierre Pernaut : le message de Marie-Sophie Lacarrau

Marie-Sophie Laccarau, présentatrice du 13H, successeur de Jean-Pierre, a voulu rendre hommage au grand homme qu’il était, et transmettre un message au public et à ses proches. " Moi, j’ai retenu de Jean-Pierre, cette image de force de la nature, d’un grand Pro, bourré d’énergie, qui donnait tout, tous les jours, à son journal, ce 13H qu’il a pensé, imaginé, bâtit. Quand j’ai pris sa suite, j'ai ressenti cette immense responsabilité de poursuivre son travail. Aujourd’hui, c’est encore plus le cas. Alors, avec l’équipe de la rédaction, avec la famille des correspondants, avec l’équipe du 13H, croyez-nous, nous auront à cœur de perpétuer son héritage."